Станислав Запорожец служил в рядах украинской армии с 2018 года.

Очередной жертвой снайпера боевиков на Донбассе стал Станислав Запорожец - 30-летний житель Луганской области, старший солдат 74-го отдельного разведывательного батальона.

Подробнее о погибшем защитнике Украины рассказывает "Обозреватель".

На фронт житель Лисичанска приехал в 2018 году, чтобы защищать своих родных и близких. "Он тогда был совсем молодой, но сразу показал себя с хорошей стороны", - вспоминает один из его сослуживцев.

Еще один боевой товарищ погибшего рассказывает, что парень был с чувством юмора.

"Но с самого начала у нас дружба с ним не клеилась. В первую очередь срабатывал тот факт, что он из Луганской области. Я воюю с 2014 года, и на моей памяти перебежчиков и дезертиров было много. Поэтому сначала доверия между нами не было. Но нам вместе приходилось выполнять некоторые задания, и за очень короткое время и у меня, и у других ребят доверие к нему появилось. Да и его чувство юмора часто помогало разрядить обстановку", - вспоминает еще один сослуживец Станислава.

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У погибшего бойца дома остались мать и младший брат. Подробностей его личной жизни товарищи Станислава не знают, но рассказывают, что он помогал родным с ремонтом, заботился о них. На фронте у него было два позывных: "Румын" и "ЗЕП".

"Помню, я как-то подарил ему электробритву - он обрадовался, как ребенок. Он очень добрый был", - вспоминает сослуживец парня.

Свой свободное время боец уделял спорту - занимался с гантелями и на турнике. Контракт у него заканчивался в марте и он планировал вернуться домой, чтобы подумать о родных и семье.

"Я не знаю, была ли у него девушка (мы о личном обычно не говорим), но он серьезно думал о будущей семье", - говорит побратим Станислава.

Погиб он во время дежурства от пули снайпера, который отследил его при помощи тепловизора. Ранение оказалось не совместимым с жизнью.

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