Площадь России, которая стала уязвимой для атак украинских БПЛА, за месяц увеличилась на 230 тысяч квадратных километров.
Как сообщает "Верстка", за последний месяц беспилотники ВСУ несколько раз атаковали отдаленные объекты в РФ, значительно увеличив расстояние полетов.
"Потенциально уязвимая территория расширилась на 230 тысяч квадратных километров", - подсчитало издание.
Например, в конце мая 2024 года украинский дрон долетел до города Орска в Оренбургской области. Этот населенный, который находится примерно в 1500 км от зоны боевых действий.
"Беспилотник упал недалеко от села Горьковское, в котором с 2016 года работает радиолокационная станция "Воронеж-М", входящая в систему предупреждения о пусках ядерных ракет противника", — пишет "Верстка".
Также отмечается, что на прошлой неделе, 8 июня, беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. По словам главы региона Сергея Меняйло, три БПЛА сбили в районе города Моздока, а целью атаки был военный аэродром.
"Таким образом, после расширения на восток и на запад, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников достигла 1 млн 780 тысяч квадратных километров", — констатирует издание.
Последние месяцев основными целями атак ЗСУ на территории Российской Федерации становились нефтеперерабатывающие заводы. В частности, по состоянию на середину марта, в зоне поражения оказалось 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли РФ.
Согласно данным "Верстки", всего в России 38 крупных НПЗ, из которых 16 – уже в марте были в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников. Вместе эти заводы в год переработают 158,4 млн тонн нефти. Вне досягаемости для ударов ЗСУ в тот момент находится 22 крупных НПЗ, перерабатывающих 146,3 млн тонн нефти в год.
Украина бьет по России дронами - последние новости
19 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем ВСУ ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская". Там базируются десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.
Отмечалось, что это - второй удар по аэродрому. Первая атака была в ночь на 27 апреля. На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Позже появилась информация о том, что на указанной территории, вероятно, уничтожен склад с универсальными модульными комплектами, которые могли использовать для преобразования обычных авиабомб в управляемые.