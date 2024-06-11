Украинские беспилотники уже "дотянулись" до Северной Осетии.

Площадь России, которая стала уязвимой для атак украинских БПЛА, за месяц увеличилась на 230 тысяч квадратных километров.

Как сообщает "Верстка", за последний месяц беспилотники ВСУ несколько раз атаковали отдаленные объекты в РФ, значительно увеличив расстояние полетов.

"Потенциально уязвимая территория расширилась на 230 тысяч квадратных километров", - подсчитало издание.

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Например, в конце мая 2024 года украинский дрон долетел до города Орска в Оренбургской области. Этот населенный, который находится примерно в 1500 км от зоны боевых действий.

"Беспилотник упал недалеко от села Горьковское, в котором с 2016 года работает радиолокационная станция "Воронеж-М", входящая в систему предупреждения о пусках ядерных ракет противника", — пишет "Верстка".

Также отмечается, что на прошлой неделе, 8 июня, беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. По словам главы региона Сергея Меняйло, три БПЛА сбили в районе города Моздока, а целью атаки был военный аэродром.

"Таким образом, после расширения на восток и на запад, площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников достигла 1 млн 780 тысяч квадратных километров", — констатирует издание.

Последние месяцев основными целями атак ЗСУ на территории Российской Федерации становились нефтеперерабатывающие заводы. В частности, по состоянию на середину марта, в зоне поражения оказалось 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли РФ.

Согласно данным "Верстки", всего в России 38 крупных НПЗ, из которых 16 – уже в марте были в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников. Вместе эти заводы в год переработают 158,4 млн тонн нефти. Вне досягаемости для ударов ЗСУ в тот момент находится 22 крупных НПЗ, перерабатывающих 146,3 млн тонн нефти в год.

Украина бьет по России дронами - последние новости

19 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем ВСУ ударила дронами по российскому аэродрому "Кущевская". Там базируются десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Отмечалось, что это - второй удар по аэродрому. Первая атака была в ночь на 27 апреля. На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Позже появилась информация о том, что на указанной территории, вероятно, уничтожен склад с универсальными модульными комплектами, которые могли использовать для преобразования обычных авиабомб в управляемые.

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