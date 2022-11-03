Враг получил пополнение и пытается найти пробелы в обороне украинских защитников.

Донецкое направление станет для российских оккупационных войск направлением позора.

Офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что враг получил пополнение, которое неумело воюет.

"На всей линии фронта от Бахмута до Марьинки продолжаются интенсивные попытки врага найти бреши в оборонительных порядках ВСУ, чтобы выйти на оперативный простор и захватить Бахмут и Авдеевку. Чувствуется, что к врагу прибыло пополнение. Они воюют неумело, но постоянно", - добавил Прозапас.

Видео дня

Офицер отметил, что украинские защитники находятся 24/7 под огневым поражением, но все равно дают отпор попыткам врага атаковать порядки ВСУ.

"Каждый день продолжаются обстрелы, но концентрированного удара не наблюдается. Враг постоянно давит на линию фронта, чтобы рассредоточить наши силы и найти слабые места, но противнику это не удастся", - пояснил военный.

Ситуация в Донецкой области

Как ранее сообщал УНИАН, вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои на фронте. По данным Генштаба ВСУ и международных военных аналитиков, РФ преувеличивает свои успехи на этом направлении. 24 октября стало известно, что Силы обороны отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

Отмечается, что Россия стянула под Бахмут все возможные военные подразделения, которые строят линию обороны, однако многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

В Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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