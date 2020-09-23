Сегодня, 23 сентября, на Донбассе двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Читайте такжеНа Донбассе двое военных подорвались на минеОб этом сообщает пресс-группа оперативного тактической группировки (ОТУ) «Восток» в Facebook.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Пески.
«Защитникам Украины оказана домедицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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