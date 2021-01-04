Сегодня оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеНа Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие в воскресенье - штаб ООСОб этом говорится в сообщении на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
"В течение текущих суток, 4 января, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационных войск было зафиксировано нашими военными", - говорится в заметке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельные выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в штабе ООС.
Также там отметили, что сегодня саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
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