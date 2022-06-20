По мнению Зеленского, пока идет война, пока российские ракеты бьют по украинским городам, нормальная экономическая жизнь просто невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до половины всей экономической системы Украины сейчас не работает.

Об этом он заявил во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий.

По мнению президента, пока идет война, пока российские ракеты бьют по украинским городам, нормальная экономическая жизнь просто невозможна.

По его словам, до половины всей экономической системы Украины сейчас не работает.

"Представьте себе, что это такое, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована. Причем ее промышленная часть и все ваши порты. Ни одно государство не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что когда Украина заявляет о необходимости в около 5 миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета, то речь идет не просто о цифрах.

"Это о том, сколько миллионов украинцев все же будут иметь за что жить. За что жить в Украине", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджет Украины достигает 5 млрд долларов.

9 июня министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ведет переговоры и рассчитывает до конца года привлечь 20 млрд долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита госбюджета.

В частности, в июне планируется получить от международных партнеров 4,8 млрд долларов, в июле – более 4 млрд долларов.

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