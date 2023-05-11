Надо будет провести сложную операцию без превосходства в воздухе.

Чтобы закончить полномасштабную войну против РФ и деоккупировать свои территории, Украине нужен арсенал оружия стоимостью более 30$ млрд.

Об этом пишет издание Bloomberg. В издании добавили, что Украине придется провести сложную общевойсковую операцию без превосходства в воздухе. В настоящее время очень немногие военные в мире имеют соответствующую подготовку.

Речь идет о координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны для максимизации влияния. Кроме того понадобятся более 200 танков, 300 БМП и другого оружия, которое Украина получила с декабря. Отмечается что военное командование снизило свои ожидания и неоднократно просило предоставить больше вооружения, в частности средства противовоздушной обороны и ракеты большой дальности.

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"Вооружившись оружием на более чем 30 миллиардов долларов, предоставленным новыми союзниками, Украина готовится к контрнаступлению, которое могло бы заставить Россию прекратить войну или показать, что ни одна из сторон не имеет огневой мощи, чтобы воспользоваться ею в полной мере", - пишет издание.

Военная помощь Украине

По данным Bloomberg, с момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц разнообразной техники.

Спикер командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил Украина получила от партнеров около 600 видов вооружения, что больше, чем у любой одной армии в мире.

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и средств, начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Пэтриот". 600 видов. Это много. Это больше, чем у любой другой армии в мире, особенно у воюющей армии. У вас это все есть сейчас", - сказал он.

Кроме того, в Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет.

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