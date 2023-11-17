Нужно искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровней угрозы, отметил Мусиенко.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился, какой может быть альтернатива объявлению привычной воздушной тревоги, когда в России взлетают истребители МиГ-31, носители ракет "Кинжал".

По его словам, это могут быть объявления воздушной тревоги с помощью разных цветов, которые будут означать тот или иной уровень угрозы в каждом регионе, передает 24 канал.

Эксперт отметил, что нужно искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровня угроз, учитывая то, где находится МиГ.

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"Если он летает в районе Черного моря, то понятно, что для Херсона или Николаева в это время угрозы больше, чем, например, для Луцка с точки зрения расстояния. Поэтому, по моему мнению, важно найти гибкий способ учитывать, где находится МиГ. Возможно, приравнивать его полеты как полеты тактической авиации вдоль границы", - сказал он.

Мусиенко добавил, что предположить, будет ли пуск ракеты "Кинжал" по территории Украины, невозможно, потому поиск альтернативы затяжным воздушным тревогам сложный. Эксперт считает, что можно использовать разные цвета для обозначения уровня угрозы:

"Например, красный - это самый высокий уровень угрозы, поэтому нужно находиться в укрытии. Желтый - это возможный… Зеленый – есть тревога, что летает МиГ, чтобы было осознание: если будут пуски ракет, то может быть и красный уровень".

Тревоги из-за МиГ-31К - поручение Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать решение, с помощью которого удастся избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К:

"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы".

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