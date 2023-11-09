Российские оккупационные власти традиционно отрапортовали об уничтожении цели.

В оккупированном Россией Севастополе прогремел мощный взрыв, сообщают местные паблики со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Кроме того, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев отрапортовал, что российские военные якобы сбили какую-то цель:

"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове".

Позже в Минобороны РФ заявили о "пресечении попытки ракетной атаки" Киева с применением противокорабельной ракеты "Нептун":

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова".

Взрывы в Севастополе и Джанкое 20 октября

Напомним, ранее УНИАН писал, что в оккупированном Крыму 20 октября гремели взрывы.

Оккупационные власти Севастополя и тогда отчитывались о сбитии ракеты.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета. Всё службы продолжают контроль обстановки", - писал так называемый "губернатор" Михаил Развозжаев.

А крымские пророссийские паблики сообщали о сбитии четырех ракет.

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