В оккупированном Россией Севастополе прогремел мощный взрыв, сообщают местные паблики со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Кроме того, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев отрапортовал, что российские военные якобы сбили какую-то цель:
"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове".
Позже в Минобороны РФ заявили о "пресечении попытки ракетной атаки" Киева с применением противокорабельной ракеты "Нептун":
"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова".
Взрывы в Севастополе и Джанкое 20 октября
Напомним, ранее УНИАН писал, что в оккупированном Крыму 20 октября гремели взрывы.
Оккупационные власти Севастополя и тогда отчитывались о сбитии ракеты.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета. Всё службы продолжают контроль обстановки", - писал так называемый "губернатор" Михаил Развозжаев.
А крымские пророссийские паблики сообщали о сбитии четырех ракет.