Под обстрелами оказался десяток боевых машин оккупантов.

Десантно-штурмовые и Сухопутные войска ВСУ совместными усилиями "накрыли" район сосредоточия вражеской техники. Они обстреляли базу, где хранились и обслуживались боевые машины россиян.

Об успешной операции рассказали в пресс-центре Командования Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. К публикации прикрепили видео с демонстрацией ударов по врагу.

"После проведения разведывательных мероприятий артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника", — сообщили в Командовании ДШВ.

На видео показывается, как украинские защитники с помощью разведывательного беспилотника обнаружили вражескую базу. На ее территории находилось около десяти единиц техники — от танков до гаубиц. Затем данные использовались для нанесения артиллерийских ударов. В результате обстрелов на базе возник пожар. Количество уничтоженных машин и личного состава оккупационной армии пока неизвестно.

Напомним, это не первая успешная операция ВСУ 30 июня. Украинские защитники также отметились прицельный обстрелом позиций рашистов на острове Змеиный. В результате бомбардировки удалось уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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