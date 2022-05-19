Возле Гостомеля в Киевской области сбили российский беспилотник.
Об этом сообщает 72 отдельная механизированная бригада (ОМБр) им. Черных Запорожцев ВСУ.
"На севере Киева до сих пор летают российские беспилотники: один сбили сегодня возле Гостомеля. Это был российский БПЛА "Орлан-10", 2022 года выпуска", - отмечается в сообщении.
По информации военных, это уже второй беспилотник такого класса, который "посадили" возле Бучи.
"Первый "Орлан" был захвачен 5-го мая. Его уже передали соответствующим органам. Оба беспилотника не получили значительных повреждений, поэтому стали очень полезными", - добавили в ОМБр.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда городов. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на Киевщине, но вскоре область зачистили от оккупантов.
Противник убивал местных жителей, уже известно о более 1 200 погибших мирных жителях.
Защитники Украины по состоянию на 19 мая уничтожили примерно 28 500 противников и, в частности, 455 вражеских беспилотников.