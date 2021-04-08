С 2014 года в результате вооруженной агрессии России против Украины погибли более 240 детей.

Депутаты предлагают почтить на государственном уровне память детей, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Об этом говорится в проекте постановления «О почтении памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины» (№5343), которое в Верховной Раде зарегистрировали депутаты из разных фракций.

«С 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на территориях разных областей, в частности Донецкой и Луганской, погибли более 240 детей», - говорится в документе.

Согласно проекту постановления, несмотря на усилия большинства государств мира, дети остаются основными субъектами-объектами системной дискриминации, которая особенно усиливается в условиях кризисных ситуаций, в частности, во время вооруженных конфликтов.

Как напоминается в документе, согласно решению Генеральной ассамблеи ООН, ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день детей - безвинных жертв агрессии, а 1 июня - Международный день защиты прав детей.

Учитывая это, проектом постановления предусматривается чтить 4 июня на государственном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правительство должно разработать и утвердить соответствующий план мероприятий.

Также предлагается рекомендовать местным органам исполнительной власти почтить на местном уровне память погибших детей путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.

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Автор: Надя Пришляк