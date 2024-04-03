В запас уйдут военные срочной службы ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

До конца весны уволены в запас со срочной службы будут около 7 тыс. человек. Об этом Главное управление персонала Генштаба ВСУ сообщило в ответ на запрос NV.

В Генштабе уточнили, что уволены в запас, согласно указу президента Владимира Зеленского, будут военные срочной службы ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

Увольнение срочников в запас

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение в запас военных срочной службы. А 7 марта президент Владимир Зеленский выдал указ об увольнении в запас военных срочной службы. Демобилизация срочников пройдет в апреле-мае. В частности, увольнение в запас будет касаться тех срочников, срок службы которых закончился во время военного положения и который продлили сверх установленных сроков.

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Сегодня на Закарпатье демобилизовали первых срочников. Так, в запас ВСУ уволены 25 военнослужащих срочной службы из Чопского пограничного отряда. Как собщила пресс-служба Государственной пограничной службы, 11 военных из этого числа по собственной инициативе воевали против оккупантов в районе Бахмута.

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