В Украине Картаполову грозит пожизненное заключение.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении заместителю министра обороны России Андрею Картаполову за захват Дебальцево и "Иловайский котел".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметили, что подозрение сообщено по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

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В январе-феврале 2015 года российский чиновник занимал должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и осуществлял планирование и координацию действий войск страны-агрессора и боевиков по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. В СБУ считают, что он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

По данным следствия, в августе 2014 года подозреваемый совместно с другими представителями командования ВС России:

обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,

принимал участие в организации вероломного убийства украинских воинов вблизи г. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,

обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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Досудебное расследование по делу против Картаполова проводится при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Иловайская трагедия: как это было

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

21 августа 2020 года в офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

Дебальцевский котел: справка УНИАН

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.

По результатам предварительного расследования было сообщено о подозрении высокопоставленным лицам Вооруженных сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины. Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период. Все указанные российские военнослужащие объявлены в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

В феврале 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что продолжают устанавливать всех лиц, причастных к трагедии возле Дебальцево.

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Автор: Юрий Годован