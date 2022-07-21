По словам главы СНБО, такой вывод можно сделать по результатам сегодняшнего заседания ставки Верховного главнокомандующего, где президенту Украины отчитались военные.

Каждый день увеличивается процент ракет, который сбивают украинские военные.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос ведущего, могут ли рассчитывать города и села Украины, что над ними будет безопасное небо, учитывая не совсем действенную систему ПВО.

"Во-первых я бы не говорил , что наша система ПВО не очень действенна, с учетом того количества обстрелов которые мы имеем от агрессора. Сегодня у нас состоялось заседание ставки Верховного главнокомандующего, президенту отчитывались наши военные. Я могу сказать, что тот процент, сколько сбивают наши военные ракет, он с каждым днем увеличивается. Потому что мы уже понимаем каким образом надо это делать. Если кто-то считает, что можно теоретически где-то учиться, война это такая штука, которая учит вас практически, а не в теории. То что касается неба, то это самолеты и ПВО", - сказал Данилов.

Он добавил в ответ на вопрос, может ли Украина рассчитывать на получение от международных партнеров военной авиации, в рамках помощи вооружением.

"Я могу сказать, что мы получим частично авиацию. В последнее время, особенно последние месяцы, с мая мы стали получать гораздо больше оружия. Более того, она является совершенно другого сорта. Это качественное оружие, которое стоит на вооружении в странах НАТО", - подчеркнул Данилов.

Глава СНБО отметил, что почти каждый день украинские вооруженные силы имеют успехи.

"Если и дальше будет продолжаться такая помощь и мы будем получать все больше и больше современного оружия, более того наши военные его освоят. Овладеют очень быстро, наши парни и девушки очень сообразительны в этом вопросе. Я хочу сказать, что мы будем иметь надежду, что то преимущество, которое уже понемногу начинается за нашими войсками закрепляться, оно будет все больше и еще раз больше", - акцентировал Данилов.

Глава СНБО также отметил, относительно "фейков" российских пропагандистов об уничтожении HIMARS.

"Я могу заверить всех граждан нашей страны, что ни одна на сегодняшний день установка HIMARS не подверглась никаким поражениям. Конечно они (российские военные -УНИАН) за ним охотятся, потому что они с ума сходят, когда HIMARS начинают работать. Потому что это точность и еще раз точность", - подчеркнул Данилов.

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР, Россия с начала войны в Украине использовала 55-60% запасов своего высокоточного оружия.

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