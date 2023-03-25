Наблюдается попытка врага подтягивать определенный мобилизационный ресурс.

Критического увеличения контингента российских военных на оккупированной части Херсонской области не зафиксировано. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о том, что подконтрольный России руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов создал собственную военизированную структуру.

"Мы наблюдаем, что они пытаются подтягивать определенный мобилизационный ресурс, человеческие ресурсы в Херсонскую область, поскольку понимают, что там им помощь понадобится. Но пока критического увеличения контингента на Левобережье мы не видим. Вполне вероятно, что они будут продолжать эти маневры, а то, что они используют Крым, как подготовительную базу, - это стабильная практика, мы это знаем, но досягаемость нашего оружия до крымских локаций есть", - сказала она.

ЧВК Аксенова - что известно

По данным СМИ, гауляйтер Крыма Аксенов создал собственную военизированную структуру - ЧВК"Конвой", которой командует Константин Пикалов (позывной "Мазай"), ранее курировавший боевиков ЧВК "Вагнера" в Африке.

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О создании "нового военного подразделения" в Крыму Аксенов публично объявил в марте этого года. По данным СМИ, речь идет о частной военной компании "Конвой".

Формально "Конвой" - это военный боевой резерв (БАРС). Наемники подписывают два контракта - с ЧВК и "Минобороны". Боевикам обещают около 200 тысяч рублей зарплаты, а командованию - 300 тысяч. Кроме того, наемникам обещают землю "в Крыму или Абхазии". Сейчас ЧВК насчитывает около 300 наемников, а позиции развернуты в Херсонской области.

Война в Украине - ситуация на юге

Вероятно, враг на Херсонщине готовится к новым "жестам доброй воли", считает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом свидетельствует массовый вывоз россиянами награбленного в оккупированный Крым.

После контрнаступления ВСУ в ноябре силы противника сосредоточены на левом берегу области, откуда россияне ежедневно ведут артиллерийский огонь по гражданским на правобережье.

Ранее Генштаб заявил о выходе всех подразделений РФ из Новой Каховки, однако через несколько часов информацию опроверг.

Также наблюдается враждебная активность в Черном море. На сегодня Россия держит там два подводных ракетоносителя с 8 "Калибрами".

Последнее время в Крыму стало больше "бавовны". В ОК "Юг" отметили, что ВСУ "расчищают 30-километровую полосу" от оккупантов, призвав местных временно позаботиться о хранилищах.

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