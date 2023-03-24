Один из БПЛА был остановлен бонами на входе в гавань и взорвался.

Местные опубликовали еще одно видео прорыва неизвестных надводных беспилотников в Севастопольскую бухту утром 22 марта.

Накануне были опубликованы кадры якобы работы ПВО со странными взрывами на берегу.

Судя по новому видео, один из БПЛА был остановлен бонами на входе в гавань и взорвался. Двум другим удалось, набрав большую скорость, перепрыгнуть через боновые заграждения. Были ли они уничтожены уже в гавани или достигли цели - неизвестно.

Видео дня

Утром 22 марта оккупационные власти Севастополя сообщали об атаке якобы украинских беспилотников.

Беспилотники пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Утверждалось, что силами ПВО были уничтожены три объекта.

В этой бухте пришвартованы корабли ЧФ России, в том числе ракетоносители, задействованные в ударах по материковой Украине. Последняя массированная атака на Севастопольскую бухту произошла еще в октябре 2022 года. Тогда, согласно OSINT-анализу, дроны повредили не менее три корабля.

Взрывы в Крыму – что говорят в ВСУ

Накануне спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя недавний инцидент в Джанкое, намекнула, что ВСУ готовят почву к освобождению остальной оккупированной части юга Украины.

Местных военные призвали временно эвакуироваться или подыскать убежище. Сообщалось, что украинские защитники расчищают 30-километровую полосу от врага.

Россияне за годы оккупации превратили Крым в перевалочный пункт и сплошную военную базу. Через полуостров они, в частности, перебрасывают технику и боеприпасы. Среди заданий ВСУ – это снабжение прекратить.

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