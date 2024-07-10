До этого российские оккупанты держали в Очамчире только патрульные катера береговой обороны ФСБ

Один из поисково-спасательных вспомогательных кораблей проекта 22870 из состава Черноморского флота РФ в начале июля был зафиксирован в Абхазии в порту Очамчира, сообщает портал Naval News, ссылаясь на спутниковые снимки.

Отмечается, что это первое развертывание кораблей ЧФ РФ именно на этой базе. поскольку до этого российские оккупанты держали в Очамчире только патрульные катера береговой обороны ФСБ.

Как предполагается в публикации, таким образом переводом этого поисково-спасательного судна в один из портов на временно оккупированной территории Грузии россияне пытались вывести его из-под возможного удара морских дронов Сил обороны Украины, нацеленного на базу в порту Новороссийск.

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Как отмечают авторы, порт относительно небольшой, но он легко может принять несколько больших военных кораблей, таких как десантные корабли или фрегаты. К тому же в советские времена в Очамчире была база подводных лодок.

Как отмечают аналитики Defense Express, речь идет о судне, проектные характеристики которого предусматривают полное водозамещение в 1870 тонн, длину корпуса в 57 метров, ширину - в 14 метров и осадку в 3,2 метра. К этому же проекту принадлежал "Василий Бех", потопленный ВМСУ у острова Змеиный в июне 2022 года.

Как отмечают эксперты, характеристики судна в целом соответствуют показателям малых ракетных кораблей проектов 21631 "Буян-М", входящих в состав Черноморского флота РФ.

"Соответственно, если российские оккупанты смогли разместить в Очамчире крупное поисково-спасательное судно, то это означает, что у них есть техническая возможность размещать в той же гавани малые ракетные корабли под "Калибры". Что в свою очередь является симптоматическим сигналом, на который следует обратить особое внимание", - говорится в сообщении.

Российский флот в Черном море

Как заявлял представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты понимают, что располагать в Черном море свои корабли для них опасно, поэтому они используют там только подводные лодки.

Он также добавил, что сейчас оккупанты не могут перевести все свои корабли из Черного в Азовское море, хотя там им было бы значительно безопаснее. "Там маневрировать достаточно сложно, там небольшие глубины и небольшое количество маршрутов", - пояснил Плетенчук.

Польские ученые установили, что во время войны украинские морские беспилотники нанесли удары по 22 военным кораблям РФ, среди которых 8 были уничтожены. Кроме того, дроны "Николай" и "Мамай" поразили два корабля, Sea Baby - четыре корабля, Magura V5 - 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.

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