Российский солдат пожаловался на отсутствие оружия, обеспечения и угрозы командира.

Российские солдаты продолжают жаловаться родным на обеспечение армии. Командование угрожает прокуратурой за отказ выполнять боевые задачи.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчика с родителями, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российские солдат пожаловался родителям на порядки в армии РФ и угрозы со стороны командования.

В свою очередь его отец посоветовал при встрече с прокурором рассказать правду о ситуации в: "Ни жрачки, ни питья, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего".

"Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается", - советуют родственники оккупанту.

При это российский военный сообщил, что у них из оружия одна боевая машина осталась.

"Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили", - объясняет горе-захватчик.

В то же время его отец рассказал, что представители российского командования ничего не говорят ни о деньгах, ни о том, зачем собирают людей.

Как ранее сообщал УНИАН, российские солдаты вынуждены питаться украинскими собаками. Их командиры продают сухпайки, предназначенные для нужд армии РФ.

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