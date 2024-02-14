Несмотря на наличие на борту ВДК двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725, на видео их работа не замечена, оккупанты отстреливались от дронов автоматами.

Сегодня утром у берегов Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео, показывающее уничтожение ВДК с помощью морских дронов Magura.

Как пишут аналитики портала Defence Express анализируя видео, для атаки, которая осуществлялась во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, были использованы морские дроны Magura V5, которые атаковали вражеский корабль стаей с разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки.

"Успешная атака морских дронов стала результатом отточенной скоординированной тактики стаи, которой РФ смогла противопоставить лишь матросов с автоматами", - пишут аналитики портала.

Видео дня

Отмечается, что, согласно хронологии на видео, первый дрон приближался к "Цезарю Куникову" со стороны берега с целью поражения носовой части корабля, где находится носовая аппарель, которая сама по себе является уязвимым местом больших десантных кораблей. В то же время аналитики указывают на то, что, несмотря на наличие на борту ВДК двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725 на видео их работы не замечено.

"Зато по кораблю бегают и суетятся российские моряки, некоторые из которых выглядывают и пытаются из автоматов попасть в морской дрон. Результат поединка автомат против Magura V5 довольно закономерен. Скорее всего, первый дрон попадает в носовую часть корабля. Это означает, что "Цезарь Куников" получит первую пробоину в главном трюме", - говорится в статье.

Другой дрон Magura V5 приблизился к цели уже со стороны моря, при этом опять же единственным средством защиты ВДК РФ от подобной атаки стал моряк с автоматом.

Удар с другого борта корабля приходится на отсек с силовой установкой, которая находится в последней трети корпуса. Благодаря тепловизору ее хорошо видно. И после первого поражения в этот район корпуса направляется еще один дрон, который не только фиксирует поражения, но и увеличивает их, - комментируют видео аналитики DE.

Впоследствии еще один дрон фиксирует "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ уже со значительным креном на борт, фактически лежащий на боку, и дифферентом на корму.

Уничтожение ВДК "Цезарь Куников"

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно о потоплении у берегов Алупки большого десантного корабля оккупантов "Цезарь Куников". Позже в ГУР МОУ подтвердили удар и рассказали, что российский корабль "Цезарь Куников" атаковали несколько морских дронов Magura. Успешную миссию по уничтожению корабля осуществили спецназовцы "группы 13" ГУР МОУ.

По информации ГУР, погибло большинство экипажа корабля, штатная численность которого составляет 87 человек.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, корабль затонул и восстановлению уже не подлежит. Также представитель ГУР сообщил, что, по данным украинской разведки, в момент атаки на борту ВДК находился груз боеприпасов.

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