Он призвал россиян не выполнять преступные приказы и возвращаться домой.

Бывший солдат из РФ, который несколько лет назад переехал в Украину, показательно сжег свой военный билет и обратился к оккупантам. Мужчина сейчас живет в Хмельницкой области.

Об этом сообщается на сайте Государственного Бюро расследований.

Работники ГБР проводят фильтрационные мероприятия и выявляют диверсионно-разведывательные группы на территории Украины. Во время таких мероприятий выявляют и граждан РФ, которые выступают против действий своих соотечественников и называют их позорными военными преступлениями против человечности.

Одного из таких россиян работники ГБР нашли на Хмельнитчине. Молодой человек, который родился в РФ и прожил там большую часть своей жизни, несколько лет назад переехал в Украину. Здесь он встретил свою будущую жену. До этого он проходил службу в 56-ом гвардейском центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717).

Мужчина осуждает действия оккупантов. Он показательно сжег свой военный билет, который получил в РФ. Также мужчина обратился к военным, которые убивают мирное население Украины.

"Хочу обратиться к военным, своим ровесникам, подумайте, для чего вы это делаете. Прекратите выполнять преступные приказы и возвращайтесь домой!",- сказал мужчина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что даже непогода стала на сторону Украины и остановила наступление оккупантов в Одесской и Луганской областях.

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