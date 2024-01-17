По мнению специалиста, сейчас только массовость использования оружия может что-то изменить.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент уже фактически имеют всю номенклатуру вооружений, которую может предоставить Запад, кроме истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS. Однако, изменить ход войны способны не определенные образцы, а их количество. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я не считаю изменяющими ситуацию на поле боя истребители F-16. Я убежден, что сейчас мы получили максимальную номенклатуру вооружения, вопрос только в количестве образцов. По крылатым ракетам - тот же Scalp, Storm Shadow. Нам просто нужно больше ракет, - отметил он. - Относительно HIMARS - да, у нас достаточно пусковых установок, но недостаточно ракет. Думаю, что Запад дал нам максимум того, что он может дать, без уменьшения собственной обороноспособности. Нам нужны ракеты. Можно говорить о самоходных артиллерийских установках, и там тоже единственная проблема - снаряды… Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что только массовость использования этого оружия может что-то изменить".

Говоря о ракетах Taurus, эксперт согласился с тем, что они могли би усилить ВСУ, потому что они более дальнобойны, чем ракеты Storm Shadow:

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"Но здесь вопрос упирается в количество самолетов, которые могут использовать их. Мы все понимаем, что количество Су-24, с которым можно использовать Taurus, не слишком велико, есть определенные ограничения".

Также, как он добавил, после того, как Украина получит ракеты ATACMS большого радиуса действия, дальше останется только тактическое ядерное оружие.

F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, по словам представителя Минобороны США Патрика Райдера, украинские пилоты продолжают проходить подготовку на истребителях F-16, она должна завершиться через несколько месяцев:

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилота это может длиться от пяти до восьми месяцев. И поэтому, я надеюсь, где-то позже в этом году мы начнем выпуск этих пилотов".

При этом он напомнил, что обучение украинских боевых летчиков продолжается на авиабазе в штате Аризона.

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