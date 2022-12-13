Защититься Украине могут помочь комплексы SAMP/T, отметил обозреватель.

У России не получится полностью обесточить Украину, даже используя иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Уверенность в этом высказал в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, признав, что баллистическая ракета – это очень сложная цель:

"Это очень большая опасность для Украины, если Россия получит 50 или 100 баллистических ракет из Ирана".

По мнению эксперта, если Украине не дают американские зенитные ракетные комплексы Patriot, то для защиты от баллистических ракет уже нужно даже требовать, а не просить франко-итальянские комплексы SAMP/T.

Именно эти системы могут помочь Украине закрыть локации, которые имеют стратегические значение, основные энергетические узлы, добавил Коваленко.

Также он рассказал, что ракета Zolfaghar намного опаснее Fateh-110:

"Она изготавливалась с использованием ракетных технологий, которые передавала Россия Ирану, то есть она более современная… Ракета Zolfaghar даже опередила российские "Искандеры", у нее отделяемая боевая часть. Такие ракеты еще сложнее уничтожать".

Получит ли Россия ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что сообщалось

Напомним, как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, Россия в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет.

В СМИ появилась информация, что Иран планирует ограничить дальность ракет, которые передаст России.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что возможности эффективно сбивать баллистические ракеты, такие как иранские Fateh-110 и Zolfaghar, у Вооруженных сил Украины пока нет. Изменить ситуацию могли бы американские зенитные ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы SAMP/T.