По его словам, это логичный сценарий на атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины.

Блэкауты в Москве этой зимой вполне возможны в ответ на ракетный террор энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Временных, возможно. Это вполне логичное явление, когда делаешь какие – то некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, надо ли этой зимой ожидать блэкаутов в Москве.

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Атаки на энергосистему РФ

Эксперт прогнозировали, что осенью и зимой россияне будут пытаться нанести удары по нашей логистике, по нашей энергетической инфраструктуре.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал ответ на российские атаки. По его словам, Украина готовится отвечать зеркально на возможные атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

В ночь на 5 октября в нескольких районах Курской области исчезло электроснабжение. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, против которого завела дело Федеральная служба безопасности РФ, это связано с атакой украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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