Эта война губительна для россиян так же, как и для украинцев, считает он.

Цели Российской Федерации в войне против Украины остаются неизменными, они от них не отказались и говорят об этом публично.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Их верховный лидер говорит, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Правильно сказали: "Киев за три дня" превратилось в третью годовщину полномасштабного вторжения. Поэтому, очевидно, как говорится, что-то "пошло не так", - добавил он.

Говоря о состоянии российского войска, начальник ГУР отметил, что профессиональная армия была истреблена в период где-то до 2023 года, а дальше Россия воюет мобилизованными:

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"Хотя формально они все - контрактники, но подход - тот же, то есть человека забирают, максимум две недели - и он на фронте. Они воюют чисто численностью".

На вопрос, как россияне стремятся достичь своих целей, если, имея тогда профессиональную армию, не могли достичь минимальных целей, которых хотели, и до сих пор не взяли Донбасс, Буданов отметил: "Посмотрите на карту, которая была 21 февраля 2022-го, и какая сегодня, - сказать, что они ничего не достигли, - это неправда".

Он добавил, что россияне движутся вперед, но это совершенно не те темпы, на которые они рассчитывали. "Да, по большинству участков их удалось остановить, перманентно на определенных участках они имеют успех. Поэтому они правильно понимают, что эта война губительна для них так же, как и для нас, однако у них есть потенциал для того, чтобы двигаться дальше", - сказал глава ГУР.

Говоря о том, на сколько этого потенциала хватит, ведь это довольно затратно по личному составу и технике, Буданов отметил, что это вообще очень дорогая война.

"День войны стоит чуть меньше миллиарда для них, - это огромные средства. Относительно человеческого потенциала, опять же не надо себя обманывать, потенциал, мобилизационный ресурс Российской Федерации расчетно даст им возможность двигаться дальше", - отметил он и добавил, что темпы и количество жертв, - "да, они не могут это не учитывать, и они это учитывают".

Кроме того, на вопрос о привлечении северокорейских подразделений, вербовке иностранцев - из среднеазиатских и африканских стран, привлечении северокорейского и иранского вооружения, начальник ГУР сказал: "Иранского там - минимум, теперь почти все - северокорейское".

На уточнение, можно ли с учетом этого сказать, что это уже третья мировая война или прелюдия к ней, Буданов отметил, что "это философский вопрос, зависит, как на это смотреть":

"Для меня - да, втянуто абсолютное большинство сильнейших и самых развитых стран мира, это просто факт".

Последние заявления России о войне

Как известно, сейчас между Соединенными Штатами Америки и РФ ведутся переговоры о прекращении войны в Украине. Прездент Дональд Трамп говорил, что возвращение украинских территорий будет предметом обсуждения, однако "это не так просто".

В Москве, которая постоянно пытается заверить мир, что якобы заинтересована в мирном окончании войны, сказали, что Россия не собирается обсуждать статус оккупированных территорий, которые уже записала в свою конституцию.

Кроме того, Трамп выразил поддержку размещению европейских миротворцев в Украине после достижения прекращения огня, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна на это не согласится.

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