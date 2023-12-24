По его мнению, отсутствие прогресса летом продлило войну минимум на год.

Неудача летнего контрнаступления ВСУ является виной западных союзников Киева, а не украинского командования или политического руководства. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Silicon Curtain.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", – убежден генерал.

Ходжес обвиняет партнеров Украины в том, что они не смогли обеспечить украинскую армию всем необходимым для такой широкомасштабной операции, в частности военно-воздушными мощностями и высокоточным оружием для ударов по российским тылам.

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Генерал выразил сожаление, что неудача контрнаступления пролонгировала войну минимум на год. Но в то же время он отметил, что это далеко не поражение Украины.

"Россия пытается завоевать Украину с 2014 года, но со всеми своими возможностями она достигла контроля лишь над 17% территории, потеряв в то же время более 300 тыс. человек, значительную часть вооружений и доминирование флота в Черном море", – напомнил Ходжес и предупредил, что события в Конгрессе США вдохновляют Кремль продолжать войну.

Проблема с украинским контрнаступлением

Как писал УНИАН, эксперты называют ряд причин объективного и субъективного характера, которые помешали Украине дойти до Азовского моря этим летом.

Так, издание Reuters пишет о четырех главных причинах: рассредоточение украинских наступательных усилий на нескольких направлениях, эшелонированная российская линия обороны, нехватка солдат и вооружения в Силах обороны, сплошные минные поля россиян.

По данным Washington Post, руководство Пентагона также было недовольно тем, что украинская армия прибегла к тактике малых пехотных групп вместо тактики маневрового "общевойскового" боя.

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