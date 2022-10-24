Нужно собрать минимум 1,5 миллиона гривень.

Волонтеры объявили о масштабном сборе на боевые дроны для украинских военных. Об этом сообщает Волонтерский штаб "Украинская команда" на своей странице в Facebook.

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как русские хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", - говорили они, отжимая у нас Крым. Просили - получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов, превращая их в "хороших русских", - заявили в "Украинской команде".

В Волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

Видео дня

"Нужно собрать минимум 1,5 миллиона гривень. Устроим оккупантам "камнепад"!" - говорится в сообщении. Приобщиться к сбору можно по ссылкой.