Украинские бойцы отбили 5 вражеских атак.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили 60 оккупантов.

Об этом сообщает ОТГ "Восток" в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак", - сказано в сообщении.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области десантники уничтожили колонну русских морпехов и 5 танков.

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