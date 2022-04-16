Сегодня заместителя командующего 8-й армией Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге.

16 апреля в Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией, генерал-майора Владимира Петровича Фролова.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Фролов "пал смертью храбрых" в боях "с украинским противником", пишет российское издание "Фонтанка.ру".

Похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями.

Отмечается также, что 12 апреля в Петербурге похоронили подполковника Мираса Башакова, также ликвидированного в Украине.

Потери России в Украине

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в России похоронили больше военных, погибших в Украине, чем официально признали.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы обороны ликвидировали примерно 20 тысяч оккупантов. Уничтожено также более 750 танков и 160 истребителей.

В марте стало известно о ликвидации Вооруженными силами Украины российского генерал-майора Андрея Колесникова. В 2021 году он стал командующим 29-й армии Восточного военного округа.

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