Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Бойцы группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои с оккупантом.

Как сообщает в Facebook группировка Объединенных сил об оперативной обстановке по состоянию на 21:00 на Донецком и Луганском направлениях, российские оккупанты вдоль всей полосы обороны применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены", - сказано в сообщении.

В группировке Объединенных сил отмечают, что за сутки уходящего года военнослужащие уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники; 2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер; 1 вражеский автомобиль.

Также сказано, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, в ООС рассказали о новых потерях оккупантов на Донбассе.

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