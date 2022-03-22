Соседние здания не пострадали.

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Помогает им в этом переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Свою технику рашисты спрятали в одном из украинских сел. Уничтожили ее бойцы бригады "Холодный Яр", передают в Сухопутных войсках ВСУ.

Благодаря Javelin воинам удалось нанести точечный удар. Соседние здания не пострадали.

"Вот так точно и метко работает Javelin по вражеской технике", – рассказали "холоднояровцы".

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