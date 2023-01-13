Олег Жданов отметил, что Герасимов будет готовить какую-нибудь наступательную операцию.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал назначение командующим объединенной группировкой войск в Украине Валерия Герасимова. Он отметил, что внутри Кремля идет борьба за близость к президенту России Владимиру Путину.

"Тут есть две составляющие – сугубо военная и политическая. Политическая состоит в том, что, на мой взгляд, Шойгу решил укрепить свои позиции и вернуть себе полный контроль над силовым блоком под названием "министерство обороны". Они решили взять все в свои руки. И сегодня Суровикин уже никто и звать его никак. Потому что он заместитель. А заместитель – это человек, который на подхвате, когда начальник не может", - отметил эксперт в интервью изданию Обозреватель.

По его мнению, Герасимов будет готовить какую-нибудь наступательную операцию, чтобы проявить себя.

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"Герасимов теперь начальник, и у него появился еще один шанс проявить себя. Кстати, у него очень большой опыт. Для нас он хуже, чем Суровикин. Все-таки Герасимов провел уже не одну военную кампанию российской армии в разных точках мира – и в Грузии, и в Сирии. Но в любом случае мы видим внутрикремлевскую борьбу за близость к Путину", - подытожил Жданов.

Назначение Герасимова - что известно

11 января Сергея Суровикина на должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, смена командира российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета.

Аналитики Института изучения войны предположили, что это может быть политическим решением, чтобы ослабить в России власть силовиков.

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