Военно-политический обозреватель Коваленко усомнился, что у оккупантов хватит ресурсов, чтобы вести такое наступление.

Если командование российской оккупационной армии даст приказ своим подразделениям идти в наступление на юге Украины, это будет самоубийство.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

"Мы видим, что они действительно пытаются создать условия, особенно на правом берегу Херсонской области для того, чтобы не только обороняться, а еще и наступать, – отметил он. – Именно для этого они концентрируют в этом районе достаточно большое количество сил и средств".

По его словам, эти силы РФ может использовать для наступательных действий на Криворожском, Запорожском и на Николаевском направлениях.

При этом Коваленко усомнился, что у российской армии хватит ресурсов.

"Они могут начать это наступление, но очень скоро оно захлебнется, у него не будет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжаться… На мой взгляд, если российское командование даст такой приказ своим подразделениям, то это будет самоубийство", – уверен эксперт.

Напомним, представитель украинской военной разведки сообщил, что в Херсоне россияне готовятся к отступлению, они заминировали жизненно важные коммуникации.

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