Если командование российской оккупационной армии даст приказ своим подразделениям идти в наступление на юге Украины, это будет самоубийство.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.
"Мы видим, что они действительно пытаются создать условия, особенно на правом берегу Херсонской области для того, чтобы не только обороняться, а еще и наступать, – отметил он. – Именно для этого они концентрируют в этом районе достаточно большое количество сил и средств".
По его словам, эти силы РФ может использовать для наступательных действий на Криворожском, Запорожском и на Николаевском направлениях.
При этом Коваленко усомнился, что у российской армии хватит ресурсов.
"Они могут начать это наступление, но очень скоро оно захлебнется, у него не будет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжаться… На мой взгляд, если российское командование даст такой приказ своим подразделениям, то это будет самоубийство", – уверен эксперт.
Напомним, представитель украинской военной разведки сообщил, что в Херсоне россияне готовятся к отступлению, они заминировали жизненно важные коммуникации.