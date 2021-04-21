70% респондентов считают главной причиной, которая мешает прекращению войны на Донбассе, нежелание со стороны властей России закончить этот конфликт.

64% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью имидж Маркетинг Групп", обнародованы сегодня на пресс-конференции.

По словам исполнительного директора UIF Вадима Денисенко, этот опрос посвящен эскалации конфликта на востоке Украины. Он отметил, что в течение последних двух месяцев, когда началась активная фаза, прежде всего военной и информационной эскалации, «своими действиями Владимир Путин кроме всего того негатива, который он делает для нас, он сделал и большой позитив - значительно большее количество людей начали четко понимать и четко идентифицировать, что на сегодняшний момент все происходящее на Донбассе, это прежде всего война между Украиной и Российской Федерацией, или между Украиной и российскими марионетками».

Респонденты с запада Украины чаще других давали такой ответ (77% против общего показателя 64%), с востока и юга - реже других (по 47% против общего показателя 64%). Респонденты с востока и юга несколько чаще других отмечали, что по их личной трактовке, на востоке происходит вооруженный конфликт между властью Украины и самопровозглашенными республиками (Л/ДНР), которые поддерживает власти России - 24% и 25% соответственно против общего показателя 17%.

Кроме того, 70% респондентов главной причиной, которая мешает прекращению войны на Донбассе, назвали нежелание со стороны властей РФ закончить этот конфликт.

*** Опрос проводился в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В онлайн-опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк