Речь идет о ракетах Х-31 и дронах.

Авиация Вооруженных сил Украины ночью истребила несколько ракет РФ и отработала по дронам, которые запустили оккупанты в рамках новых воздушных атак.

Об этом утром рассказал Генштаб ВСУ, раскрыв результативность действий ракетных войск и украинских пилотов. На счету последних: 13 авианалетов по районам дислокации оккупантов в Украине, уничтожение двух ракет типа Х-31 и четырех разведывательных БПЛА.

Со своей стороны подразделения ракетных войск отработали по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личной силы армии РФ, уточнил Генштаб.

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"Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - добавило ведомство.

К сожалению, из-за действий России есть раненые и погибшие среди гражданских украинцев. Также враг разрушил и повредил частные и многоэтажные дома людей. Вниманием не обошел и другие объекты гражданской инфраструктуры, по ним также скоординировали удары, указал Генштаб.

Воздушные силы уточнили ночной результат по дронам РФ

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в рамках сдерживания ночной атаки оккупантов защитникам удалось сбить 16 дронов РФ с 18. Речь шла о БПЛА типа "Шахед", их запускали по двум направлениям: Приморско-Ахтарск (территория РФ), мыс Чауда – (временно оккупированный Крым).

Ранее полковник Наталья Гуменюк комментировала в эфире телемарафона, что Россия снова прибегла к комбинированной атаке в попытке обессилить нашу ПВО. Сначала враг запустил по Украине ракеты Х-31, а затем другими волнами реализовал пуски дронов.

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