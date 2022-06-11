По словам главы ОВА, разрушений и жертв нет.

В субботу, 11 июня, российские захватчики вновь прибегли к массированному артиллерийскому обстрелу Сумщины.

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30 начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов", - сообщил он.

По словам главы ОВА, разрушений и жертв нет.

Как писал УНИАН, днем ранее из России враг открыл огонь по Сумщине из минометов.В результате артиллерийского обстрела погиб один человек.

На этой же неделе Живицкий извещал, что россияне сбрасывают бомбы на приграничные общины с дронов.

Кроме этого, накануне вражеские вертолеты пересекали граница на Сумщине. По Краснопольской общине области российские самолеты 8 июня нанесли два авиаудара.

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