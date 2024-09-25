Ситуация стремительно ухудшается

Военный обозреватель Денис Попович убежден, что Вооруженные силы Украины будут отступать из Угледара Донецкой области.

"Ситуация в последние недели разворачивается очень неблагоприятно, мягко говоря, для Сил обороны и Вооруженных сил, которые удерживали этот город в течение 2,5 лет, - отметил Попович NV.

По его словам, оккупанты продвигаются с запада и одновременно с северо-востока. Теперь две стороны тисков сейчас смыкаются.

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"То есть это не полуокружение, там есть угроза физического окружения, не оперативного. Я не думаю, что будут развиваться бои в городе", - пояснил эксперт.

Российские войска закрепились на окраинах. Попович добавил, что это неприятно, но не определяющий фактор.

"Как раз это движение с востока и запада - это наиболее опасно и наиболее определяющий фактор, который, очевидно, обусловит отход наших частей из Угледара для того, чтобы не произошло это окружение. <...> Не знаю, часы ли определяют сроки пребывания Угледара под контролем Вооруженных сил Украины, но дни - эта оценка верна. Хотя, возможно, и часы. То есть там ситуация стремительно ухудшается", - подытожил обозреватель.

Бои за Угледар

Несколько ранее аналитик Forbes Дэвид Акс утверждает, что украинские войска начали отступление из Угледара в Донецкой области.

Враг накопил решающее количество техники и людей в районе города Угледар (Донецкая область), поэтому украинцам надо быть готовыми к тому, что наши бойцы отойдут из города, сказал представитель УДА "Юг" Сергей Братчук.

По словам экспертов ISW, даже если россияне захватят этот населенный пункт, это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. При этом захватчики уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

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