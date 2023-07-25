Украинские защитники контролируют все высоты вокруг города, что дает им определенную фору.

Ситуация в Бахмуте Донецкой области динамичная и непростая. Этот населенный пункт имеет больше политическое, чем стратегическое значение для российских оккупантов и когда их выбьют из города, который пропаганда РФ несколько месяцев делала едва ли не вторым Киевом по значимости, у россиян возникнут вопросы.

"Потеря этого города российскими оккупационными войсками приведет к довольно очевидному вопросу среди граждан РФ: "А для чего мы 8 месяцев штурмовали этот город, положили там огромное количество личного состава?". По меньшей мере 20 тысяч "вагнеровцев", а какое количество российских мотострелков, танкистов, артиллеристов, десантников и морских пехотинцев там осталось навечно – одному лишь Богу известно. И тут вдруг в рамках контрнаступления украинская армия отбивает этот населенный пункт, берет под контроль и, я думаю, это приведет к довольно сложному восприятию в российском обществе", – объяснил свою точку зрения в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его мнению, именно из-за этого российские захватчики так рьяно пытаются сохранить свои оборонительные рубежи и позиции в районе Бахмута. Однако, подчеркнул он, успеха враг не имеет, ведь украинские защитники действуют максимально рационально.

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"Мы не проводим лобовые атаки, так называемые "мясные" штурмы, мы обходим с севера и юга по флангам этот населенный пункт. Сейчас мы контролируем все высоты вокруг этого города, что нам дает определенную фору – мы видим, как перемещается враг, и можем давать четкие целеуказания для наших артиллеристов", – отметил обозреватель.

Селезнев добавил, что 90% вражеских потерь в том районе являются результатом боевой работы украинских артиллеристов и ракетчиков. Обстановка в районе Бахмута динамичная и непростая, потому что враг сосредоточил там огромные резервы, "но тенденция весьма и весьма впечатляющая, и очевидно, что нет у россиян шансов кардинально изменить ситуацию, даже если они задействуют все новые и новые силы и средства на этом участке фронта".

Война в Украине: ситуация в районе Бахмута

Уже несколько недель украинские военные ведут контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. В понедельник, 24 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвинулись под Бахмутом. В частности, за время этой операции было освобождено 35 кв. км территории на этом направлении.

Чуть раньше ситуацию вокруг города-крепости в Донецкой области оценили аналитики американского Института изучения войны. Так, на кадрах с геолокацией было видно, что украинские защитники продвигались по трассе E40 Бахмут-Славянск – в 11 километрах от Бахмута.

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