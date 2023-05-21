Бойцы 8 отдельного полка спецназначения показали, как идут на боевую задачу.

Украинские военнослужащие показали новое видео из Бахмута Донецкой области.

Видео 8 отдельного полка специального назначения обнародовано на официальной странице Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины в Telegram. Отмечается, что оно снято сегодня. "Воины ССО Украины отправляются на боевую задачу сквозь разрушенный, но непокоренный город", - говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что именно так выглядит украинский путь к победе. "Тяжелый и рискованный. Единственный выбор всех, кто встал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием одновременно", - добавили они.

Видео дня

Бахмут сегодня: последние новости

Как известно, вчера главарь российской частной военной компании "Вагнер" заявил, что они полностью захватили украинский город. Сегодня президент РФ Путин поздравил их и пообещал награды.

В Восточной группировке войск ВСУ опровергли заявление "вагнеровцев", заявив, что украинские защитники удерживают позиции в юго-западной части Бахмута.

В Министерстве обороны сказали, что украинская армия взяла город в полуокружение, оккупанты вынуждены обороняться.

Вечером представитель восточной группировки Сергей Череватый заявил, что "вагнеровцев" ждет окончательный разгром в Бахмуте.

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