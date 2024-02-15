Зеленский не хочет сдавать Авдеевку, как и ранее Бахмут - способен ли новый "главнокомандующий Киева" что-то изменить к лучшему.

Битва за Авдеевку покажет, способен ли новый "главнокомандующий Киева" (ВСУ) Александр Сырский преодолеть пропасть между возможностями ВСУ и "политическим желанием" Зеленского не сдавать этот важный плацдарм.

Об этом пишет Financial Times, анализируя ситуацию на этом участке фронта и мнения западных военных стратегов. Сейчас президент Украины, похоже, не собирается отдавать России Авдеевку. Как и прежде в случае с Бахмутом, перед военными задача обороны этого городов - приоритет, пишет издание.

Ситуация в зоне Авдеевки тяжелая, об этом говорят как в Украине, так и на Западе. Еще до выходных казалось, что город обречен на российскую оккупацию, и что Киеву, в конце концов, придется его уступить, отмечает СМИ. В частности, разведывательная группа Frontelligence Insight утверждала: относительно сдачи Авдеевки встал вопрос не "если", а "когда".

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В то же время Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF (записанном до его назначения 8 февраля) признавал, что украинцы не могут идти в наступление и планируют стать в "глухую" оборону Авдеевки. Также Киевский аналитический центр заявлял, что Россия близка к захвату города и что украинские силы сталкиваются с "повышенной угрозой окружения", отмечает СМИ.

Financial Times напоминает, что назначение Сырского на должность главнокомандующего вызвало негативную реакцию среди части украинских военных: некоторые солдаты говорили, что он может жертвовать жизнями собственных солдат ради тактической выгоды. Они также обвиняют его как командующего Сухопутных войск Украины в затягивании отвода войск из-под Бахмута после того, как Зеленский также "сделал его оборону приоритетом", отмечает издание.

"Сырский также был генералом, ответственным за операции под Дебальцево в 2015 году, когда 6 000 украинских военных были окружены российскими войсками и их марионеточными ополченцами и вынуждены были хаотично отступать из города к северо-востоку от Донецка. Тогда погибло более 260 украинских солдат", - пишет Financial Times.

Издание разделяет мнение некоторых военных экспертов о том, что "падение" Авдеевки стало бы для лидера РФ Владимира Путина самой выдающейся победой со времен уничтожения Бахмута. Там акцентируют, что президент России предпочел бы видеть результат оккупантов до наступления новых президентских выборов (они стартуют в РФ 15-17 марта, Путин пятый раз за политическую карьеру объявил, что тоже баллотируется).

Financial Times считает, что для Украины Авдеевка - это ворота в соседний Донецк. То есть шанс вернуть центр украинского оккупированного востока, который РФ контролирует с 2014 года. В то же время потеря этого города сделает почти невозможным освобождение Донецка армией Украины, ведь, отступлением из-под Авдеевки, артиллерия ВСУ также оставит позиции, необходимые для ударов по коммуникационным линиям города, подчеркивают там.

По словам генерал-майора австралийской армии в отставке и военного стратега Мика Райана, Зеленский настаивает на том, что Украина должна удержать Авдеевку.

"Как и в случае с Бахмутом, президент, похоже, не хочет сдавать Авдеевку, даже если военная ситуация указывает на то, что вывод войск сейчас может быть лучшим вариантом для сохранения остальных бойцов. Не отдать территорию и сохранить боевые силы в нынешних условиях будет очень трудно", - утверждает он.

По его словам, битва за Авдеевку даст окончательное понимание, способен ли Сырский преодолеть "разрыв между желаемыми политическими результатами своего президента и истощенными военными ресурсами Украины".

В то же время военный аналитик сайта Substack Генри Шлотман считает, что у Зеленского и Сырского есть рациональные причины сражаться за Авдеевку.

"Есть "рациональные причины" для Зеленского и Сырского попытаться удержать ее. Это дало бы время на подготовку оборонительных позиций дальше на Запад. И это стало бы мощным символом способности Украины противостоять российским войскам, способным поднять боевой дух", - цитирует мнение Шлотмана Financial Times.

Сейчас главный вопрос к Зеленскому и его новому главнокомандующему заключается в том, какой именно ценой они хотят удержать город, считает научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Им придется найти "хитрый" баланс между сохранением силы украинской армии и причинением вреда врагу, и этот баланс должен быть в пользу Украины, подчеркивает он. "Я надеюсь, что украинское руководство усвоило урок оценки всех соображений - военных, политических - при принятии решений относительно конкретного участка фронта", - говорит Белесков.

В то же время события последних дней несколько изменили "настроения" по Авдеевке: стало известно о передислокации дополнительных сил армии Украины, напоминает СМИ.

В Авдеевку перевели 3 штурмовую бригаду

На днях появилась информация, что Украина перевела под Авдеевку мощное подкрепление, впервые за два года войны забрав на ротацию часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады. Вместо них на позиции прибыли бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

Этот факт 15 февраля официально подтвердила третья ОШБр. "Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", - заявили там.

По данным бойцов, они уже успели надавить на войска РФ и провести рейды в захваченные районы Авдеевки. Две бригады РФ потерпели критическое поражение, говорили военные.

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