Об этом заявили в Вооруженных силах Великобритании.

Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 своих танков Challenger 2.

Эту информацию подтвердили на официальной странице Вооруженных сил Великобритании в социальной сети Facebook. Также они опубликовали снимки, сделанные во время прошлогодних военных учений Польши, Чехии, Словакии и Венгрии "Puma-22" на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства.

"Великобритания подарила Вооруженным силам Украины эскадрон из 14 этих могучих танков", - заявили в ВС Великобритании, отметив, что они подготовили украинских воинов к эксплуатации и работе с Challenger 2.

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Танки Challenger 2 для Украины: что известно

Напомним, что в январе премьер-министр Риши Сунак анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2. Тогда сообщалось, что военная помощь сможет попасть на фронт в марте.

Для обучения работе с танками в Великобританию прибыли украинские военнослужащие. В феврале одни из этих учений посетил Король Чарльз III.

Весной украинский посол Вадим Пристайко заявил, что украинская армия получит вдвое больше танков, чем запрашивала.

В конце марта The Guardian сообщил о завершении учений на британских танках Challenger 2 и возвращении украинских экипажей домой.

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