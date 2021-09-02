Первоклассников отправили на урок, посвященный "году русской культуры".

На праздничных линейках к 1 сентября в школах оккупированной части Донецкой области подконтрольные Кремлю оккупанты включали гимн России и "ДНР".

Об этом говорится на сайте боевиков.

Отмечается, что главарь террористов Денис Пушилін принял участие в одной из таких праздничных линеек – в Донецкой специализированной школе №11 с углубленным изучением английского языка.

Для школьников включить гимн России и "Республики".

Судя по опубликованным оккупантами фото, на мероприятиях также поднимали российские флаги.

После линейки детей 2014-2015 годов рождения отправили на первый урок, который был посвящен "году русской культуры".

1 сентября в Украине

В Украине в этом году двери школ и университетов открылись для более 400 тысяч первоклассников и 130 тысяч первокурсников.

Учебный год Украина начинается в полноценном очном формате.

Подконтрольные Москве боевики заявили, что к 1 сентября в ОРДЛО открылись 502 школы. За парты в новом учебном году сели 144,8 тысячи детей, из них 14,2 тысячи – первоклассники 2014-2015 годов рождения.

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Автор: Яна Ставская