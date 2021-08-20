Также завершается развертывание палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

Командование ВС РФ направляет основные усилия на наращивание боевой и мобилизационной готовности первого и второго армейских корпусов оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В частности, как отмечается, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях завершается подготовка к сборам с 24 по 28 августа с военнообязанными запаса.

"В течение недели оккупантами уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещение повестками резервистов по местам работы. Кроме того, завершается развертывание палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины призвала граждан быть особенно бдительными накануне и во время празднования Дня Независимости.

В Киеве 20 августа, в пятницу, из-за подготовки к параду по случаю Дня Независимости Украины изменит движение общественный транспорт.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко