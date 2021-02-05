За прошедшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре вражеских обстрела, ранен украинский боец.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, враг обстрелял украинские позиции из миномета и стрелкового оружия неподалеку Пивденного. Именно там получил ранение военный, его для оказания помощи доставили в лечебное учреждение.
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В районе Крымского боевики пытались оборудовать свои позиции. А на Приазовье возле Водяного раздавались выстрелы из противотанкового гранатомета. Кроме того, вблизи Павлополя оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
"С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в утренней сводке.
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