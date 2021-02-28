Враг применяет запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм.

За минувшие сутки, 27 февраля, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный подорвался на мине и был госпитализирован.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения. В то же время, они осуществляют запросы в СММ ОБСЕ на установление режима «Тишина».

Так, в районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения украинский боец. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино враг открывал огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а рядом м Пищевиком – из ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования РФ произвели прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра 28 февраля, в районе проведения ООС обстрелов не зафиксировано.

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Автор: УНИАН