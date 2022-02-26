Граждане Латвии пожертвовали более 1,5 млн евро.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна отправила в Украину более 30 грузовиков с помощью.

Об этом Пабрикс сообщил в микроблоге Twitter.

"Сейчас более чем 30 грузовиков, содержащие индивидуальное снаряжение, подаренное армией Латвии, направляется в Украину", - отметил Пабрикс.

Он уточнил, что в грузе большая партия боеприпасов, шлемы, сухпайки, медицинские приборы и средства.

По его словам, в Латвии люди пожертвовали более 1,5 млн евро. Еще были закуплены первые 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных сил Украины.

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