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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна отправила в Украину более 30 грузовиков с помощью.
Об этом Пабрикс сообщил в микроблоге Twitter.
"Сейчас более чем 30 грузовиков, содержащие индивидуальное снаряжение, подаренное армией Латвии, направляется в Украину", - отметил Пабрикс.
Он уточнил, что в грузе большая партия боеприпасов, шлемы, сухпайки, медицинские приборы и средства.
По его словам, в Латвии люди пожертвовали более 1,5 млн евро. Еще были закуплены первые 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных сил Украины.