Также он заявляет, что понтонная переправа вдоль Антоновского моста будет уничтожена.

Военного эксперта Олега Жданова спросили, правда ли, что основное снабжение армии Российской Федерации сейчас происходит через Новокаховскую ГЭС и есть ли у ВСУ возможность прервать его через это бутылочное горлышко.

На своем YouTube-канале он ответил, что такая возможность есть.

"Так понимаю, что мы этого и ждем, когда группировка сформируется, а дальше мы закрываем двери за теми, кто вошел последним на правый берег Днепра. Именно так и будет сделано", - говорит Жданов.

Также он заявляет, что понтонная переправа вдоль Антоновского моста будет уничтожена. Что касается Каховской ГЭС, то там надо будет уничтожить мост через шлюз.

"Если мы уничтожаем этот мост, то мы практически закрываем возможность российским войскам проводить снабжение этой группировки войск. То, что они начнут перевозить там вплавь через Днепр, это мы можем контролировать с помощью огневого воздействия нашей артиллерии", - говорит эксперт.

Он отметил, что на лодках много не навозишь. И, например, для перевозки "Урал" с полным БК необходим тяжелый плавающий транспортер. Плюс скорость перевозки не более 10 километров в час, плюс течение, которое сносит постоянно.

"Так что у российской армии будут большие проблемы, если мы закроем эту возможность для переброски обеспечения войск, логистики с левого берега на правый с помощью плавсредств... Я сравнил даже это с издевательством над войсками - вот так вот по чайной ложке переправлять бензовозы, машины с боеприпасами и другие средства, необходимые для жизнедеятельности войск", подытожил Жданов.

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Напомним, украинская армия в ночь на 27 июля нанесла точечные удары по Антоновском мосту, расположенном возле захваченного оккупантами Херсона. Мост был поврежден, и противник потерял транспорт и логистические пути.

Позже стало известно, что враги просто накрывают плитами поврежденные участки моста.

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