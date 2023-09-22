Бойцы бригады оперативного назначения Нацгвардии получили от "Стального фронта" пять мощных пикапов, необходимых для наступательных операций. Стоимость авто - более 3 миллионов гривень, их передала бойцам компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

"Бригада "Кара-даг" обратилась к нам с запросом, они отправили чрезвычайный мейл, рассказали, кто они, что они готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. Им нужна помощь с автомобилями. "Стальной фронт" Рината Ахметова откликнулся на эту просьбу, и сегодня мы вручаем эти автомобили", - говорит руководитель проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Он также уточнил, что "Стальной фронт" с начала боевых действий поставил в армию уже более 400 автомобилей – ведь авто требовались и в начале войны, и сейчас, тем более – пикапы, которые выделяются своей "вездеходностью".

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Военные за пикапы очень благодарны - ведь это авто, которые можно использовать как непосредственно для наступления, оборудовав дополнительным оружием, так и для вывоза раненых и доставки БК.

"Такие техника полноприводная, у нее высокий клиренс, поэтому она будет проходить по всем дорогам, а это важно. Ребята будут ездить на них на выполнение боевых действий – возможно, поставят на них пулеметы, а может, будут перевозить личный состав", - говорит лейтенант воинской части 3029 Гварии наступления Яков Шпачинский.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилетов, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей.

Также компания является одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию: защитники получили более 1500 дронов, почти 2000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и 441 автомобиль различного назначения, в том числе почти 100 "быстрых". Сейчас общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь военным и гражданским украинцам, достигла 6 млрд грн.