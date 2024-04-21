Просматривается параллель со штурмами Авдеевки.

Британская разведка проанализировала тактику оккупантов при штурме Часового Яра, города, который находится к западу от Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, последняя обратила внимание, что 14 апреля Главнокомандующий ВСУ Украины Александр Сирский заявил: российские силы стремятся захватить Часов Яр до 9 мая 2024 года - к российскому дню победы во Второй мировой войне. Как отметил генерал, Часов Яр - это предварительный шаг в направлении большего города Краматорска.

При этом 18 апреля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что российские военно-воздушные силы сбрасывают по 20-30 бомб в день в районе Часового Яра. Предположительно, что эти бомбы запускаются с самолетов Су-25, которые летают вблизи линии фронта, и самолетов Су-34, которые летают на расстоянии от линии фронта с применением планирующих бомб.

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"Это согласованная воздушная бомбардировка и тактика, которая повторяется с Авдеевской кампании", - сообщает разведка.

Там добавляют, что хотя Часов Яр - город, который защищают высоты, российские сухопутные войска все же добиваются медленного прогресса в этом районе.

Часов Яр контролирует Украина

21 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что город Часов Яр Донецкой области продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что армия России постоянно идет на новые штурмы. Использует для ударов КАБы, ФАБы и тому подобное. "Цель у них одна единственная - это выход на админграницы Донецкой области", - сказал Волошин.

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