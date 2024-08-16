Украинский омбудсмен уже проинформировал международные инстанции о действиях россиян.

Российские оккупанты отличились новым военным преступлением, которое шокирует своим варварством. В сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову убитого украинского воина.

По предварительной информации, видео было снято в районе пограничного пункта Колотиловка в Белгородской области 12 августа. По российским данным, которые подтверждают украинские военные телеграм-каналы, преступление совершили солдаты 155-й бригады морской бригады Тихоокеанского флота РФ. Вроде бы, голову отрезали погибшему бойцу, а не пленному.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что он уже обратился в ООН и Международный комитет Красного креста относительно этого события.

Видео дня

"Такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!" - написал он в своем Телеграмм.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Вооруженные силы имеют новые продвижения на территории России, на некоторых направлениях они продвинулись на расстояние от одного до трех километров. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также мы рассказывали, что сегодня ВСУ уничтожили стратегически важный мост через реку Сейм в Курской области, которым обеспечивались подразделения российских оккупантов на значительной территории в зоне операции украинских сил. В результате россиянам будет значительно труднее удержать села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще 27 населенных пунктов Глушковского района.

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